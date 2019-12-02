Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Члены экипажа самолета президента России Владимира Путина рассказали о том, как прошла посадка борта в сильнейшем тумане в Бишкеке. Об этом они рассказали в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 24», запись которой опубликована на YouTube.

Как рассказали летчики, погода перед посадкой менялась «каждые десять минут», а во время снижения условия ухудшились. Однако экипаж был к этому готов, и самолет ушел на запасной круг. Дождавшись таким образом небольшого улучшения видимости, борт пошел на снижение.

Пилоты отметили, что решение пойти на посадку не было необдуманным. «Это в нашем деле недопустимо», — констатировал командир экипажа, добавив, что доволен своей командой.

28 ноября борт президента России Владимира Путина https://lenta.ru/news/2019/11/29/tuman/ в сильнейшем тумане в Бишкеке. Из-за плохих погодных условий — тумана и высокой влажности — самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако командир воздушного судна, как сообщалось, «сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь». Самолет Шойгу из-за тумана и высокой влажности пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате.

В Бишкеке Владимир Путин принял участие в заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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