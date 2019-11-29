Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Разная степень густоты тумана могла повлиять на решение пилотов самолетов президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. К такому выводу пришел бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, пишет издание НСН.

По его словам, туман в Бишкеке из-за близости к горам может также быстро густеть, как и рассеиваться. «Возможно, после того, как самолет Шойгу подлетел к аэропорту туман был настолько густым, что видимость оказалась просто нулевой. А через какое-то время, когда подлетал самолет президента, туман стал реже», — сказал Смирнов, отметив, что хорошо знает аэропорт столицы Киргизии.

По словам заслуженного пилота, посадка президентского самолета прошла благополучно благодаря тому, что обслуживающие борт главы государства экипажи — высоко подготовленные профессионалы. Летчик добавил, что за штурвалом воздушного судна Шойгу также находятся профессионалы, однако «есть нюанс». В частности, речь идет о самом самолете российского лидера — Ил-96, который оснащен самым современным навигационным оборудованием, позволяющем производить посадки даже вслепую, без видимости земли, в автоматическом режиме.

28 ноября стало известно, что борт президента России Владимира Путина приземлился в сильнейшем тумане в Бишкеке. Из-за плохих погодных условий — тумана и высокой влажности — самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако командир воздушного судна, как сообщалось, «сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь».

Самолет Шойгу из-за тумана и высокой влажности пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате.

Владимир Путин прибыл в Бишкек 28 ноября для участия в заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В повестке обсуждения вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

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