Названа причина смерти личного пилота Путина и Ельцина

Пилот президентов России Григорий Белодед умер от ишемической болезни сердца. Причину его смерти назвал «Комсомольской правде» сын летчика Ярослав.

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Мужчина рассказал, что его отца ранее дважды забирали в больницу с признаками предынсультного состояния, он проходил обследование, однако диагноз «инсульт» поставлен врачами не был. «Я думаю, папа недоговаривал нам о своем здоровье, не рассказывал всех подробностей, чтобы мы лишний раз не тревожились о нем», — добавил он.

Григорий Белодед умер в Москве на 74-м году жизни. Смерть наступила внезапно. Он работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина. По словам его сына, в 2005 году по возрасту летчик ушел «из неба», но продолжал работу на земле.

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