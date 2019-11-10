Заслуженный пилот СССР Иван Погорелов умер на 107-м году жизни

Заслуженный пилот Советского Coюзa Иван Погорелов умер в возрасте 106 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

Летчик скончался в субботу, 9 ноября, в одной из московских клиник.

Иван Погорелов родился в 1913 году в Ростовской области. С 1933 по 1937 год являлся курсантом Батайской летной школы, после окончания которой остался там же пилотом-инструктором.

В 1941 году был направлен для работы в Курганскую авиашколу, вместе с которой после Великой Отечественной войны передислоцировался в Саратовскую область. Погорелов летал на самолетах УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12 и Як-18.

В 1951 году окончил командные курсы в Ленинграде. В декабре 1960 года его назначили начальником Кировоградской школы высшей летной подготовки. В августе 1969 года Ивану Погорелову было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР». В последние годы летчик жил в Москве.

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