Умер однорукий летчик Великой Отечественной войны

В Туле на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, военный летчик-истребитель Иван Леонов, который потерял руку во время боя, но продолжал управлять самолетом, сообщает РИА Новости.

«Ушел из жизни Герой России, легендарный летчик-истребитель, выдающийся человек с уникальной судьбой и твердым характером. В годы Великой Отечественной войны Иван Антонович героически отстаивал родное небо. Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнование губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

При жизни Леонову было присуждено звание почетного гражданина города-героя Тулы. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса как единственного в мире летчика, который воевал с одной рукой: за время войны он совершил более 50 боевых вылетов.

Он был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалью «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенисберга», «За Победу над Германией». После войны он работал преподавателем в системе профтехобразования и воспитал с женой семерых детей: двух своих и пятерых приемных, родители которых погибли на войне.

В прошлом году ушел из жизни первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран», Герой Советского Союза Игорь Волк.

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