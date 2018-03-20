Умер ставший Героем России за разгон парламента силовик

Умер бывший министр внутренних дел, Герой России Виктор Ерин. Ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Жизнь Виктора Федоровича Ерина — достойный пример служения закону и народу», — отметили в министерстве.

В 2005-м Ерин был избран в состав совета директоров «Мотовилихинских заводов» — российской оружейной компании, производящей, в частности, самоходные артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

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До выхода на пенсию в 2001 году Ерин в течение пяти лет занимал должность заместителя директора Службы внешней разведки. На этом посту он, как пишет Peoples.ru, координировал совместную работу России и Польши в области борьбы с наркомафией, терроризмом и организованной преступностью.

С января 1992-го по июнь 1995-го Ерин был главой МВД. В этом статусе он стал известен как один из основных участников разгона российского парламента в октябре 1993-го. В сентябре того же года Ерин, проигнорировав указ о своем увольнении со стороны тогдашнего и.о. президента Александра Руцкого, остался лоялен Борису Ельцину и продолжил выполнять его указания. В частности, он ввел в Москву внутренние войска и подразделения спецназа, которые затем блокировали Белый дом и приняли участие в подавлении противников Ельцина. Тогда погибло не менее 158 человек.

Незадолго до непосредственного разгона парламента Ерину было присвоено звание генерала армии, а после тех событий — звание Героя России.

От должности главы МВД силовик был освобожден летом 1995 года по собственной просьбе на фоне теракта в Буденновске. За несколько месяцев до этого Госдума выразила ему недоверие.