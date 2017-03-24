Умер летчик-испытатель и последний из сыновей Анастаса Микояна

В Москве на 95-м году жизни скончался советский летчик-испытатель Степан Микоян, старший сын партийного и государственного деятеля времен СССР Анастаса Микояна. Об этом сообщает пресс-служба российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Степан был последним живым из пяти братьев Микоян.

Второй сын Анастаса Микояна Владимир, военный летчик, погиб в 1942 году в бою под Сталинградом. Третий — генерал-лейтенант авиации Алексей — умер в 1986-м. Четвертый — авиаконструктор Иван — скончался в ноябре 2016-го. Младший сын, историк и публицист Серго, умер от рака крови в 2010 году.

Степан Микоян родился 12 июля 1922-го в Тифлисе (ныне Тбилиси). В 18 лет поступил в училище военных летчиков. Участвовал в Великой Отечественной войне, получил два боевых ордена. Летал вплоть до 1978 года, в общей сложности освоил 102 типа летательных аппаратов.