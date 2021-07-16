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Россию и Китай назвали примером для великих держав

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Фото: MFA Russia / Globallookpress.com
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия и Китай являются примером для великих держав

Отношения России и Китая на внешнеполитическом треке являеются примером ответственного поведения великих держав на международной арене. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье для «Российской газеты» и китайского издания «Жэньминь Жибао».

По его словам, Москва и Пекин последовательно формируют устойчивую полицентричную систему мироустройства, которая является «более справедливой». Ее суть в том, чтобы отстаивать право народов самостоятельно определять свой путь и решать конфликты дипломатическим путем.

Лавров подчеркнул, что отношения России и Китая сейчас достигли «беспрецедентных высот», и сотрудничество двух государств развивается во многих областях, таких как технологии, военная сфера, товарооборот, энергоресурсы, гуманитарные проекты и других.

Статья главы МИД РФ приурочена к 20-летней годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которое состоялось 16 июля 2001 года в Москве. Документ регламентирует взаимодействие Китая и России и лежит в основе различных двусторонних договоров. 23 марта договор о добрососедстве в очередной раз был продлен на пять лет.

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