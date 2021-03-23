Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве

Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом во вторник, 23 марта, заявил глава МИД КНР Ван И, его цитирует РИА Новости.

Китайский министр отметил, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, что за последние 20 лет договор заложил прочную правовую основу для «здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений».

«Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договорённостей и придать новый импульс развитию отношений», —отметил Ван И.

По его словам, в последние дни «горстки европейских сил» выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России. Министр назвал это попытками вмешательства во внутренние дела стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Китай надел защитную маску с надписью на английском языке FCKNG QRNTN («чертов карантин»).

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином 16 июля 2001 года и ратифицирован 28 февраля 2002 года. Договором предусматривается автоматическое продление на пятилетний период. В 2021 году отмечается 20-летие подписания договора.