Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные. Дипломат подчеркнул, что отношения между странами в последние годы беспрецедентно развивались, и было «выстроено крепкое политическое взаимодоверие».

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При этом территориальных претензий между Пекином и Москвой нет, что прописано в договоре о добрососедстве 16 лет назад. «Любые попытки вбить клин в отношения между Россией и Китаем потерпят неудачу», — указал Гэн Шуан. Стороны намерены и дальше укреплять сотрудничество и «вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене», добавил он.

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина. Он также указал, что данные о проживании в Сибири и на Дальнем Востоке 12 миллионов граждан КНР «вызывают большие сомнения», а связанные с этим страхи «явно преувеличены».

В конце июня сообщалось, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

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