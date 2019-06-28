Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах. Одним из вариантов рассматривается создание шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Полностью выстроить алгоритм выстроить к 2020 году.

Издание выяснило, что на платежи в рублях и юанях будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в нацвалютах будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам.

В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.

14 июня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.

Ранее 28 июня президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах. Он также отметил, что интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками помогли бы устойчивости банковских систем стран пятерки к внешнему воздействию

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