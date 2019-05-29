Названа главная угроза США

Связи компании Huawei с китайским правительством — главная угроза для США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Huawei — инструмент китайского правительства, они глубоко связаны. Простым американцам трудно это понять», — пояснил глава Госдепа. Он уточнил, что американские компании взаимодействуют с государством, но это выражается в том, что они соблюдают законы. «Президенты никогда не управляют частными компаниями в США. В Китае — другое дело. Там они просто-напросто работают по другим правилам — это очень важная вещь, которую нужно уяснить», — заявил Помпео.

Материалы по теме Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией

Huawei была включена в список компаний, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без лицензии от властей. Это стало следствием указа о введении национального чрезвычайного положения из-за угроз информационным технологиям, подписанного президентом Дональдом Трампом. Правительство США до этого неоднократно обвиняло Huawei в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Первыми о прекращении сотрудничества с Huawei объявили Google и американские производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom. На новых устройствах китайской компании не будет их программного обеспечения и компонентов. Вместе с тем сразу несколько европейских компаний заявили о поддержке Huawei, поскольку они не имеют прямой связи с США и не обязаны подчиняться их регулирующим органам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!