Лавров в Китае надел маску с надписью fckng qrntn

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Китай надел защитную маску с надписью на английском языке fckng qrntn («чертов карантин»). Видео с дипломатом опубликовано в TikTok-аккаунте МИД России.

На кадрах Лавров стоит на фоне водоема в деловом костюме и черной защитной маске.

За два часа ролик посмотрели более 1300 раз, однако позже он был удален и заново опубликован с комментарием: «Журналисты пула подарили С.В. Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру в пору».

В октябре 2020 года главу российского МИД уличили в странном ношении медицинской маски. Так, во время визита в Грецию он надел ее сразу ниже глаз, оставив открытым подбородок.

В Китае, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, серьезно относятся к противоэпидемическим мерам. В частности, власти тщательно следят за отдельными вспышками и быстро на них реагируют.