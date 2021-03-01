Мир
 
Последние новости
В России поменялись правила начисления детских пособий
В США «негласно» признали провал F-35
Раскрыты главные ошибки женщин во время бритья тела
Россиян предупредили о потере ряда прав при сдаче жилья в аренду
Доля пострадавших от кризиса россиян оказалась больше среднемировой
Впервые побывавший в России житель Турции рассказал о своих главных удивлениях
Россиянам перечислили лекарства для карманной аптечки
Женщина заправила машину и разбогатела на полмиллиона долларов
Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку
Новости партнеров
Прослушать новость

Минобороны Китая оценило особые отношения с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Отношения между Китаем и Россией носят совершенно особый характер и не похожи на военные союзы других стран. Такое мнение выразило Министерство национальной обороны КНР, передает РИА Новости.

Китайское министерство высоко оценило уровень взаимодействия двух стран в военной сфере, назвав его важной опорой для партнерства между Пекином и Москвой. «Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран, эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами», — пояснили в ведомстве.

В Пекине также выразили готовность и дальше углублять военное партнерство с Россией. В частности, в ведомстве предложили уделить особое внимание контактам между высокопоставленными чиновниками, военным учениям и сотрудничеству в военно-технической сфере.

Ранее Глава МИД Китая Ван И заявил, что сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала». Министр отметил, что внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие двух государств. В России также высоко ценят отношения с Пекином. Однако еще в 2019 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет заключать военный союз с Китаем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили перспективы сближения России и Китая в военной сфере
В Китае рассказали об отношениях с Россией
Россия отреклась от военного союза с Китаем