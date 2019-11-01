Россия отреклась от военного союза с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет заключать военный союз с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — сказал глава внешнеполитического ведомства. При этом он отметил, что отношения между государствами находятся на очень высоком уровне во многих сферах.

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3 октября стало известно, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Подобная система есть только у России и США. Как отметил президент Владимир Путин, она кардинально повысит обороноспособность Китая.

В ходе встречи в Москве председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина в июне этого года была достигнута договоренность поднять отношения между Китаем и Россией на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе. Тогда же лидеры двух государств призвали остальные страны вернуть все ядерное оружие на свою территорию. По их мнению, ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и прекратить развитие систем ПРО.

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