Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Знакомые рассказали о пристрастиях подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду
Российские бомбы переупакуют
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
Украинский министр рассказал о поступающих угрозах
Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»
Москвичи променяли коровье молоко на соевое 
Женщины перечислили самые важные негласные принципы жизни
Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск
Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине
Новости партнеров

Россия отреклась от военного союза с Китаем

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет заключать военный союз с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — сказал глава внешнеполитического ведомства. При этом он отметил, что отношения между государствами находятся на очень высоком уровне во многих сферах.

3 октября стало известно, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Подобная система есть только у России и США. Как отметил президент Владимир Путин, она кардинально повысит обороноспособность Китая.

В ходе встречи в Москве председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина в июне этого года была достигнута договоренность поднять отношения между Китаем и Россией на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе. Тогда же лидеры двух государств призвали остальные страны вернуть все ядерное оружие на свою территорию. По их мнению, ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и прекратить развитие систем ПРО.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Россия и Китай призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы
Другие материалы рубрики
Мир00:1631 октября

Средиземье превыше всего

Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
09:11Сегодня

Турция передала России сирийских пленных

08:36Сегодня

Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине

07:48Сегодня

США обвинили «российских троллей» в попытках разжечь беспорядки в Чили

Мир00:0128 октября

«Русские отступили, а мы проиграли»

Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
05:27Сегодня

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

04:02Сегодня

Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

00:26Сегодня

В ООН заступились за избитого в Косово россиянина

Мир00:0626 октября

«Рыбалка в разгар апокалипсиса»

Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
00:16Сегодня

Асад назвал Трампа лучшим президентом

22:1031 октября

Асад усомнился в ликвидации главаря «Исламского государства»

18:5631 октября

«Исламское государство» назвало нового лидера

Россия
Знакомые рассказали о пристрастиях подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Названа опасность хождения без шапки
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Семилетняя россиянка получила ранение из пневматики во время игры
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Россиян захотели наделить правом не платить за некачественные услуги ЖКХ
Все материалы
Мир
Россия отреклась от военного союза с Китаем
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Турция передала России сирийских пленных
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
США обвинили «российских троллей» в попытках разжечь беспорядки в Чили
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр рассказал о поступающих угрозах
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Фото Зеленского с генсеком НАТО рассмешило пользователей сети
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинского депутата довели до слез
Все материалы
Экономика
Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
В Германии рассказали о несокрушимости российского рубля
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Доллару напророчили потерю ключевого статуса
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
Все материалы
Силовые структуры
Убийца ребенка в российском детском саду пытался покончить с собой
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ за час вычислила лжеминера самолета в российском аэропорту
«Он решил, что проще отслужить»
В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
Отставной генерал милиции заказал убийство невестки
Все материалы
Наука и техника
Российские бомбы переупакуют
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Найден способ остановить распространение рака
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Обнаружена неожиданная польза холестерина
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Названо опасное для человечества явление
Все материалы
Спорт
Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Толстяк скинул с себя майку и прокатился на пузе после победы любимой команды
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Журналист пожаловался на нехватку бесплатных обедов на матче «Спартака»
Все материалы
Культура
My Chemical Romance воссоединились
Тайна бюджета дракона
 
Джигурда предложил Малахову подраться из-за женщины
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Пропавшая в Москве румынская певица нашлась в Румынии
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая узнала о раке груди в прямом эфире и расплакалась
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Вопросы на вступительном экзамене из XIX века поразили современных людей
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Рианна снялась в откровенной фотосессии и показала новую коллекцию белья
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Привязывать обувь к брюкам стало трендом у знаменитостей
Все материалы
Путешествия
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российских паломников перестали считать туристами
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Копившую два года на путешествие туристку нашли мертвой
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Самолет в российском аэропорту подвергли досмотру из-за сообщений о бомбе
Все материалы
Из жизни
В доме с десятками смертоносных змей нашли труп женщины
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Собаки породы малинуа после ликвидации аль-Багдади рекордно подорожали
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
1000-сильный «внедорожник из ада» снимется в кино
Один из четырех суперкаров Jaguar из фильма о Бонде пустят с молотка
Все материалы
Дом
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Трамп сменил место жительства
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Названы лучшие города России для покупки жилья
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы