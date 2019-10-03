Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Россия помогает Китаю создать систему предупреждения ракетных нападений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

«Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно, сейчас мы помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении», — сказал он. По словам главы государства, подобная система есть только у России и США. Как отметил Путин, она кардинально повысит обороноспособность Китая.

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Отдельно российский лидер выразил мнение, что сдерживание Китая невозможно, а тот, кто будет пытаться это сделать, нанесет урон себе. «Во всяком случае, такое возможное развитие событий я считаю деструктивным и вредным, а объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности — это то, чем мы должны заниматься вместе», — добавил он.

В ходе встречи в Москве председателя КНР Си Цзиньпина и Путина в июне этого года была достигнута договоренность поднять отношения между Китаем и Россией на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе. Тогда же лидеры двух государств призвали остальные страны вернуть все ядерное оружие на свою территорию. По их мнению, ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и прекратить развитие систем ПРО.

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