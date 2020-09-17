В Китае рассказали об отношениях с Россией

Глава МИД Китая Ван И рассказали об отношениях с Россией. По его словам, сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Министр отметил, что внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие двух государств. «В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», — сказал он.

Ван И также рассказал о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, в ходе переговоров, они пришли к целому ряду консенсусов относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.

В июле глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что отношения Китая с Россией по вопросам стратегической безопасности превосходны, страны находятся в постоянном контакте. «Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно», — сказал он.