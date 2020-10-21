В Госдуме оценили перспективы сближения России и Китая в военной сфере

Для сближения России и Китая в военно-политической области сейчас есть все возможности, заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов на XVII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Его цитирует РИА Новости в среду, 21 октября.

«По многим направлениям это сближение очевидно: совместные военные учения, очень схожие позиции по основным конфликтным проблемам современности», — сказал он.

Парламентарий привел в пример конфронтацию Китая и США. По его мнению, сдерживающим фактором для российско-китайского сближения может являться сотрудничество РФ и Индии.

«Мы тоже рассматриваем Индию в качестве очень важного и серьезного партнера, не менее важного, чем Китай. Для России вот эти китайско- индийские отношения и сближение этих стран, действительно, исключительно важны», — отметил Никонов.

17 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала». В июле глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что отношения Китая с Россией по вопросам стратегической безопасности превосходны, страны находятся в постоянном контакте.

XVII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в российской столице с 20 по 22 октября. В этом году в нем принимают участие 150 гостей со всего мира.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



