Захарова назвала главную задачу внешней политики России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главная задача внешней политики России заключается в гармонизации международных отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Захарова добавила, что суть внешней и внутренней политики государства не состоит в доказательстве «отсутствия морального права» Запада быть лидерами в «правочеловеческой области». По ее словам, задача состоит в выстраивании базиса международных дел, который позволит сосуществовать странам с разными системами и с разным уровнем развития.

В мае Захарова заявила о развернутой США против России кампании по дезинформации в контексте коронавируса. «То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — отметила представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг «четко задал ее направление». Так она ответила на его заявление о том, что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса.