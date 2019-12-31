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Захарова рассказала о ногах США на мировом столе

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Мария Захарова
Мария Захарова

Нынешняя американская администрация на мировой арене ведет себя по нормам времен Дикого Запада и не уважает устоявшиеся традиции и символы. Об этом заявила РИА Новости представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Соединенные Штаты в последние годы предлагают остальному миру принимать их такими, какие они есть, и смиряться с новым, упрощенным порядком взаимодействий.

«Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниваю с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — приводит издание слова Захаровой.

Поводом для такого высказывания стала фотография главы российского МИД Сергея Лаврова с американским президентом, сделанная вопреки обычным протоколам. «Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — отметила Захарова.

Дипломат также указала, что администрация Трампа избирательно, а не объективно относится к журналистам, заменяет твитами президента полноценные интервью, а в мировой экономике неприкрыто продвигает собственные интересы, больше не говоря о главенстве конкуренции.

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