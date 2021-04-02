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МИД Китая заявил об усилении партнерства с Россией

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Хуа Чуньин
Хуа Чуньин
Фото: Florence Lo / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин постоянно усиливает партнерство с Россией, однако сотрудничество государств не направлено против третьих стран. Об этом сообщает ТАСС.

Хуа Чуньин подчеркнула, что эти стратегические отношения не могут ослабнуть. Москва и Пекин, по ее словам, придерживаются схожих позиций по различным вопросам.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства КНР отметила, что китайско-российские отношения «достигли самого высокого уровня в развитии».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Китай должны мобилизовать единомышленников для защиты принципов Устава ООН. Глава ведомства упрекнул западные страны в попытках «всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование», в том числе путем игнорирования Устава ООН и подменой его собственными правилами.

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