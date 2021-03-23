Мир
 
Последние новости
Лавров оценил отношения России с Евросоюзом
Запрет на появление у школы в мини-юбках разозлил родителей учеников
Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов
Бездомные стали чаще проникать в дома россиян из-за затянувшейся зимы
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Стоматолог предупредил о пожелтении зубов при слишком тщательной чистке
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых
Названы лучшие для бизнеса регионы России
Россияне назвали самые привлекательные для переезда города
Раскрыт секрет полезного завтрака
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров назвал общую задачу России и Китая

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @MID_RF

Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников для защиты принципов Устава ООН. Такую общую задачу двух стран назвал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Лавров упрекнул западные страны в попытках «всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование», в том числе путем игнорирования Устава ООН и подменой его собственными правилами.

«Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на переговорах со своим китайским коллегой Ван И.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров оценил отношения России с Евросоюзом
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»