Лавров назвал общую задачу России и Китая

Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников для защиты принципов Устава ООН. Такую общую задачу двух стран назвал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Лавров упрекнул западные страны в попытках «всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование», в том числе путем игнорирования Устава ООН и подменой его собственными правилами.

«Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на переговорах со своим китайским коллегой Ван И.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.