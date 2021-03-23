Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил отношения России с Евросоюзом (ЕС) . Об этом сообщает «Интерфакс».

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — заявил глава ведомства. По его словам, когда ЕС сочтет возможным «устранить эту аномалию», Россия будет готова к этому на основе равноправия и баланса интересов.

Лавров добавил, что США и Евросоюз навязывают всем свои правила, «которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка». «А санкции — это один из видов этих правил», — сказал глава МИД.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.