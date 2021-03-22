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В России заявили о тупике в отношениях с ЕС

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Фото: РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что чиновники Евросоюза (ЕС) загнали отношения с Россией в тупик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что ЕС взял курс на конфронтацию с Москвой «еще в те времена, когда вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан — такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами».

Политик добавил, что Россия живет в полном соответствии с цивилизационными стандартами. «Когда защищают нуждающихся в помощи, а не ищущих выгоды, и когда человеческая порядочность превыше евроатлантической геополитики, выдаваемой за европейские ценности», — написал он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.

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