На Украине советник мэра призвал «почистить московские монастыри»

Советник мэра украинского города Ивано-Франковск по вопросам безопасности и правопорядка Назарий Кишак призвал «почистить» монастыри Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает «Страна.ua».

Кишак опубликовал в соцсетях фотографию людей с оружием, сопроводив ее хэштегом «смерть врагам». «Нужно почистить все московские монастыри, потому что будет удар в спину!» — заявил он и предупредил, что в противном случае «враг всегда будет впереди».

В феврале власти Ивано-Франковска и Черновцов потребовали от президента Украины Владимира Зеленского запретить на территории страны Партию Шария и «Оппозиционную платформу — За жизнь» за «откровенные заигрывания» с Россией.

В январе в Запорожье произошло несколько нападений на священников УПЦ МП. Глава местной епархии рассказал о конфликте с партией «Демократична сокира», которая развешивала по городу листовки с оскорблениями в адрес церкви.

В декабре 2018 году была создана Православная церковь Украины, которой Вселенский патриарх вручил томос об автокефалии. Она объединила представителей неканонических православных церквей.