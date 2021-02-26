Два украинских города потребовали запретить оппозиционные партии

Представители мэрий Ивано-Франковска и Черновцов потребовали от президента Украины Владимира Зеленского запретить на территории страны «Партию Шария» и «Оппозиционную платформу — За жизнь» за «откровенные заигрывания» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Свои обращения городские власти направили также в Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Они утверждают, что ликвидация указанных политических движений позволит предотвратить угрозу для политической, экономической и социальной жизни украинцев. «Сегодня есть уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с российским влиянием», — говорится в сообщении черновицкой мэрии.

В обращениях подчеркивается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария» стали проводниками влияния «страны-агрессора», а потому органы безопасности должны оградить граждан от них.

Ранее СНБО принял решение о введении санкций против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда людей, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма в Донбассе.

На этом фоне на Украине объявили в государственный розыск блогера и оппозиционного политика Анатолия Шария. СБУ подозревает его в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, он помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций. Сам Шарий отверг все обвинения и заявил, что у «недоразвитого карлика» Зеленского сорвало крышу.