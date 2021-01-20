На Украине напали на священников

В Запорожье произошло несколько нападений на священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в среду, 20 января, сообщает Vesti.ua.

Первое нападение случилось 11 января на священника Запорожской епархии УПЦ, протоиерея Владимира Гуменюка. Его ударил ножом в висок мужчина, проходивший мимо. «Кости черепа целы. Своим ходом я добрался до больницы, и сам ушел. Напали на меня молча, грабить он не пытался», — рассказал Гуменюк.

Священник перенес операцию по удалению гематомы, которая сдавливала правое полушарие мозга.

Вторым пострадавшим оказался дьякон Георгий Черпаков. На него напали 16 января, когда священник возвращался домой с женой и ребенком после всенощной службы. Никто не пострадал.

Руководитель Запорожской епархии УПЦ увидел причину случившегося в политике экс-президента Петра Порошенко в отношении церкви.

«Хоть нынешняя власть ведет себя сдержаннее, на УПЦ все равно продолжают лить тонны грязи. Отдельные граждане именно поэтому на нас озлоблены: ведь нас обвиняли во всех грехах, мол, с РФ сотрудничаем. Хотя за все шесть лет не было ни единого тому подтверждения», — сказал митрополит Лука.

По его словам, у епархии конфликт с партией «Демократична сокира», которая развешивала по городу листовки с оскорблениями в адрес УПЦ.

В декабре 2018 году была создана Православная церковь Украины, которой Вселенский патриарх вручил томос об автокефалии. Она объединила представителей неканонических православных церквей.