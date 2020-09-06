Киевский священник отреагировал на избиение фразой «Бог им судья»

В Киеве пьяная компания избила священника, однако пострадавший отказался писать на них заявления в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Стражи порядка оперативно задержали злоумышленников, однако священник не захотел привлекать их к ответственности и отреагировал на случившееся фразой «Бог им судья».

Отмечается, что у молодых людей не было мотивов для избиения мужчины. При этом священнослужитель получил серьезные травмы. Кроме того, недавно он перенес инсульт.

В конце прошлого года сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили представителей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в числе которых было пятеро священников. Сообщалось, что представители ПЦУ хотели незаконно захватит храм, принадлежавший УПЦ. Последним даже пришлось нести дежурство у церкви.