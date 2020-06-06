Депутата Рады избили на заправке

Народного депутата Украины Юрия Заславского избили на автозаправке рядом с селом Заречаны Житомирской области. Политик получил ссадины и царапины лица, но от госпитализации отказался, пишет «Житомир.info».

Заславский подрался с неизвестным мужчиной, в результате чего депутат потерял сознание и упал на землю. Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Пострадавший, когда очнулся, не поехал в больницу, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Проживает в городе Хмельницкий.

Ранее народного депутата Украины Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе. Тело политика обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.

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