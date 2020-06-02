В Раде заявили о застрявшей в «лихих девяностых» Украине

Украина все дальше отдаляется от статуса космической державы, заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Видео ее выступления доступно на YouTube.

Парламентарий также добавила, что Украина застряла в «лихих девяностых». «Наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты», — отметила Геращенко. По ее словам, украинская власть не занимается борьбой за страну.

Ранее глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что стране по силам без денег в ближайшие годы обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком на космическом рынке благодаря уникальным инновационным проектам.

В мае сообщалось, что на Украине планируют провести масштабную реформу оборонно-промышленного комплекса, в рамках которой будет создано профильное министерство по развитию космической отрасли.

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