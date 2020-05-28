На Украине появится министр по космосу

На Украине планируют провести масштабную реформу оборонно-промышленного копмплекса, в рамках которой будет создано профильное министерство по развитию космической отрасли. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Помимо нового министра в правительство войдет вице-премьер по развитию стратегических технологий и инноваций. Сроки реформы и личности кандидатов на эти посты пока не уточняются.

Ранее глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что стране по силам без денег в ближайшие годы обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком на космическом рынке благодаря уникальным инновационным проектам.

27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возникновение конфликтов в космосе. Он анонсировал расширение сотрудничества с США в сфере обороны и кибербезопасности.

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