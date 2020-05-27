На Украине допустили биологические войны и конфликты в космосе

Украине нужны новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности, поскольку в будущем возможны биологические войны и конфликты в космосе. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «РБК-Украина».

На встрече со временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин он заявил, что Киев намерен расширить сотрудничество с Вашингтоном в сфере обороны и кибербезопасности.

«В этом направлении мы двигаться максимально быстро. Следующие войны – это войны кибернетические, биологические и противостояние в космосе», — допустил Данилов, подчеркнув, что новая реальность требует принципиально иных подходов и концепций в сфере безопасности.

Ранее 27 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную программу «Украина — НАТО» на 2020 год. Документ «определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи» евроатлантической интеграции Украины. Особое внимание в программе уделено достижению соответствия критериям членства в НАТО, а также переводу сектора безопасности и обороны на стандарты альянса.

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