Украина нашла способ обеспечить себе космическую независимость без денег

Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что стране по силам без денег в ближайшие годы обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком на космическом рынке благодаря уникальным инновационным проектам. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Голос Америки», видеозапись доступна в Facebook.

По мнению Усова, это возможно сделать без собственного космодрома, используя технологию наземных и воздушных стартов легких и сверхлегких ракет.

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«Речь идет о том, что могут использоваться самолеты — как Антонов, так и другие самолеты, Ил-76, находящиеся на территории Украины, которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры», — сказал Усов, добавив, что проект можно реализовать за три-четыре года.

По словам украинского чиновника, в космосе перестают главенствовать сверхдержавы, поскольку создается глобальный рынок, на котором конкурируют различные компании, предлагающие свои сервисы и продукты. Именно поэтому в планах НКАУ — создание космической экосистемы.

«То есть это будет украинский космический рынок, на котором будет место как для игроков государственного значения, так и для частных компаний, стартапов, международных корпораций», — поделился задумкой Усов. Он рассказал, что при поддержке государства с сентября на Украине заработает акселератор космических стартапов.

Кроме того, по словам Усова, Украина планирует вести переговоры с НАСА о том, чтобы взять участие в программе освоения Луна «Артемида».

27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возникновение конфликтов в космосе. Он анонсировал расширение сотрудничества с США в сфере обороны и кибербезопасности.

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