Охранники Зеленского избили беженку из Донбасса

Сотрудники личной охраны президента Украины Владимира Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских избили активистку Алину Новикову, которая пыталась поговорить с главой государства. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Зеленский, по данным журналистов, не видел случившегося и покинул место инцидента.

В официальном документе судмедэкспертизы указывается, что у девушки сломано ребро. Пострадавшая — беженка из Донбасса, регулярно участвующая в «акциях в защиту Украины».

Сторонники Зеленского связывают случившееся с мэром Днепра Борисом Филатовым, который находится в конфликте с олигархом Игорем Коломойским.

26 августа Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр. Он пообещал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнется до конца сентября. Зеленский также посетил гимназию, осмотрел участок автодороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова.