Зеленский призвал Европу назвать украинцам список шагов для вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европы назвать список конкретных шагов, которые украинцы должны сделать для вступления в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью Euronews.

По мнению Зеленского, ЕС в целом хочет, чтобы Украина была в его составе. Но не все государства-члены Евросоюза придерживаются этой позиции. Часть из них «не уверены на все 100 процентов в Украине».

«Я думаю, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину проевропейской», — добавил Зеленский и поблагодарил ЕС за санкции против Москвы.

Он подчеркнул, что для украинцев важна четкая позиция Европы. «Я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ, они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда», — сказал политик.

Он добавил, что Украина должна стать страной, «которую Европа действительно хотела бы иметь в своем составе», и тогда решать будет Киев.

Ранее Зеленский потребовал полноправного членства Украины в ЕС.