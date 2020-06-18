Зеленский потребовал полноправного членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программа «Восточное партнерство» полезна для страны, если приближает ее к членству в Евросоюзе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС: «"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС"».

Зеленский отметил, что изначально целью инициативы было развитие взаимодействия ЕС с партнерами, разделяющими европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц программы.

В январе Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании. По его мнению, многие страны-члены поддерживают Украину и видят ее будущее в Евросоюзе как равноправного партнера. В то же время Зеленский подчеркнул, что основным вопросом является будущий статус Украины в ЕС.

Курс Украины на вступление в Евросоюз закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Нынешний глава государства неоднократно заявлял, что он также поддерживает евроатлантический путь развития Украины.

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