Евросоюз выделил Украине больше миллиарда евро из-за коронавируса

Евросоюз выделил Украине больше миллиарда евро финансовой помощи в виде льготных займов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Twitter пресс-центра Совета Евросоюза.

Речь идет о реализации программы помощи Team Europe (Команда Европы), направленной на поддержку десяти стран-партнеров в борьбе с коронавирусом и ее последствиями. Всего на эти цели выделили три миллиарда евро в виде займов на крайне хороших условиях для покрытия срочных нужд. Самая большая сумма достанется Украине — 1,2 миллиарда евро. Еще 600 миллионов альянс выделил Тунису, 250 миллионов — Боснии и Герцеговине.

В апреле стало известно, что Евросоюз потратил 15,6 миллиарда евро на борьбу с вирусом в других странах. Тогда помощь выделили в рамках программы «Восточное партнерство» Украине, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Армении. Киеву досталось 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на покупку медицинского оборудования, поддержку уязвимых слоев населения, кредиты малому бизнесу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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