Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз решил помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Всего ЕС планирует потратить 15,6 миллиарда евро на борьбу с вирусом. Помощь некоторым странам выделят в рамках программы «Восточное партнерство», в том числе Украине. Евросоюз также поддержит Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдову и Армению.

Издание Kiyv Post отмечает, что Киеву перечислят 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на покупку медицинского оборудования, поддержку уязвимых слоев населения, кредиты малому бизнесу и так далее.

8 апреля Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Белорусская сторона попросила поддержки для своей системы здравоохранения и в борьбе с макроэкономическим воздействием этой ситуации.

«Восточное партнерство» — это программа Европейского союза, которая была запущена в 2009 году. Она направлена на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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