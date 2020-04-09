Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз решил помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Всего ЕС планирует потратить 15,6 миллиарда евро на борьбу с вирусом. Помощь некоторым странам выделят в рамках программы «Восточное партнерство», в том числе Украине. Евросоюз также поддержит Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдову и Армению.
Издание Kiyv Post отмечает, что Киеву перечислят 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на покупку медицинского оборудования, поддержку уязвимых слоев населения, кредиты малому бизнесу и так далее.
8 апреля Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Белорусская сторона попросила поддержки для своей системы здравоохранения и в борьбе с макроэкономическим воздействием этой ситуации.
«Восточное партнерство» — это программа Европейского союза, которая была запущена в 2009 году. Она направлена на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения