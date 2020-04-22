Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам миллиарды евро из-за коронавируса

Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам финансовую помощь из-за коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Речь идет о реализации программы помощи Team Europe (Команда Европы), направленная на поддержку десяти стран-партнеров в борьбе с коронавирусом и ее последствиями. Комиссия предлагает на эти цели выделить три миллиарда евро в виде займов на крайне хороших условиях для покрытия срочных нужд. Самая большая сумма, в случае утверждения Европарламентом и Советом Евросоюза, достанется Украине — 1,2 миллиарда евро. 600 миллионов альянс предлагает выделить Тунису, 250 — Боснии.

Ранее в апреле стало известно, что Евросоюз планирует потратить 15,6 миллиарда евро на борьбу с вирусом. Помощь некоторым странам выделят в рамках программы «Восточное партнерство» — Украине, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдове и Армении. Тогда Киеву досталось 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на покупку медицинского оборудования, поддержку уязвимых слоев населения, кредиты малому бизнесу и так далее.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru