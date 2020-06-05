Лукашенко констатировал улучшение отношений с НАТО и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал улучшение отношений республики с НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном белорусский лидер отметил, что отношения между Минском и Брюсселем с каждым годом становятся все более прагматичными, равноправными и продуктивными, а с НАТО — еще и доверительными.

Лукашенко поблагодарил Орбана за его вклад в развитие сотрудничества Белоруссии с ЕС и развитие программы «Восточное партнерство», которая, по мнению белорусского лидера, способствует экономическому развитию, не ущемляя ничьих интересов. Он заверил, что республика и дальше готова развивать диалог во взаимоуважительном ключе.

В декабре прошлого года Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Кроме того, Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС. По его словам, Минск заинтересован в передовом европейском опыте во многих сферах.

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