Белоруссия заявила об укреплении связей с Западом

Белоруссия сохраняет приверженность выполнению своих союзнических обязательств перед Россией, но продолжает укреплять связи с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает БЕЛТА.

По его словам, белорусские власти в прошедшем году смогли упрочить «позитивную тенденцию к нормализации отношений на евро-атлантическом векторе».

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Глава МИД Белоруссии отметил существенные подвижки во внешнеполитическом диалоге с США, о чем, по его словам, свидетельствуют первые за последние 25 лет визиты в Минск высокопоставленных представителей Вашингтона.

«В 2019 году мы также смогли сделать наше взаимодействие с Евросоюзом еще более прагматичным, с его выстраиванием в расчете не на год-два, а на более длительную перспективу», — отметил Макей, добавив, что интенсивным оставался политический диалог со странами СНГ и Грузией.

В декабре прошлого года Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС. По его словам, Минск заинтересован в передовом европейском опыте во многих сферах.

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