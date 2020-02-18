Минск оценил заявление главы МИД Украины о войне Белоруссии с Россией

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Белоруссию с Россией якобы ожидает война, являются «не очень обдуманными». Об этом рассказал председатель комиссии нижней палаты белорусского парламента по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, передает РИА Новости.

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По его словам, украинским властям подобные высказывания «делать легко», поскольку во взаимоотношениях с Россией им «терять нечего». «У нас отношения [с Россией] — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — подчеркнул Давыдько.

Депутат добавил, что в Белоруссии и России живут братские народы и «за это надо держаться». «Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с РФ абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне», — считает Давыдько.

Он отметил, что разногласия Минска и Москвы в вопросах экономического характера не должны перерасти в политические конфликты. Давыдько призвал украинского дипломата воздержаться от подобных высказываний.

Ранее Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией. Он рассказал, что еще несколько лет назад говорил белорусским журналистам, что если их страна захочет остаться независимой, то столкнется с такой же войной, трудностями и страданиями, как и Украина.

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