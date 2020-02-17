Лукашенко поведал об угрозах на границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число вызовов и угроз для пограничной безопасности республики не уменьшается. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, у границ Белоруссии увеличивается военная активность соседних государств. «При этом Белоруссия никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — поведал Лукашенко.

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Глава государства отметил, что Минск рассчитывает на более широкую поддержку и содействие ЕС и России в укреплении безопасности на границе. Поскольку, пояснил Лукашенко, совершенствование пограничной инфраструктуры обходится Минску недешево.

Ранее Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.

В декабре 2019-го Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии и концепцию развития вооруженных сил страны на десять лет вперед. Согласно документам, республика сохраняет статус «донора безопасности», а в случае внешней агрессии армия должна не только отразить ее, но также нанести противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, в новом плане обороны уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации внутри Белоруссии.

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