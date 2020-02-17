Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на интервью главы МИД чешскому изданию Respekt.

Пристайко рассказал, что еще несколько лет назад говорил белорусским журналистам, что если их страна захочет остаться независимой, то столкнется с такой же войной, трудностями и страданиями, как и Украина. По словам дипломата, его собеседники не поверили ему. «Возможно, теперь они меньше сомневаются», — заметил министр.

Глава МИД надеется, что конфликта все же не произойдет, поскольку белорусы «спокойные и терпеливые». Однако украинцы тоже были такими, продолжил министр. «И это будет продолжаться до тех пор, пока они [россияне] не начнут убивать вас», — сказал Пристайко.

У белорусов есть два варианта, считает политик: быть благоразумными и спокойными «с помощью зарубежных партнеров» и проиграть или же «начать бороться прямо сейчас».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в российском руководстве намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.

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