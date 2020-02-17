Белоруссия разочаровалась в решении ЕС

Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровано решением Евросоюза о продлении санкций в отношении республики еще на год, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

В Минске заявили, что считают ограничительные меры ЕС «безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах» Брюсселя. «Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций», — заявили в МИД Белоруссии.

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В самом ЕС осознают, что «ритуальное продление» санкций не приводит ни к каким положительным результатам, выразили уверенность в ведомстве, призвав Брюссель отказаться от «клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству».

Ранее 17 февраля Совет ЕС опубликовал заявление, согласно которому санкции против четырех официальных лиц были продлены до 28 февраля 2021 года. Помимо этого, в ЕС продлили эмбарго на поставку Белоруссии оружия, которое может использоваться «для внутренних репрессий».

Осенью прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС. По его словам, Минск заинтересован в передовом европейском опыте во многих сферах.

В июле 2019-го Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и Евросоюза развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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