Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел республику «восточной Швейцарией». Об этом сообщает РИА Новости.

«Часто, когда говорят о Белоруссии, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что Швейцария заслужила свой статус в мире благодаря постоянному нейтралитету и порядочности во взаимоотношениях с другими государствами. По словам белорусского лидера, ее внешнеполитическая модель выступает для Белоруссии примером.

Вместе с тем между странами есть небольшие отличия, частности, в ландшафте, заметил президент. Он обратил внимание на то, что в Белоруссии нет гор и, соответственно, привлекательных для туристов горнолыжных курортов.

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25 ноября 2019 года глава белорусского государства заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС. По его словам, Минск заинтересован в передовом опыте Евросоюза во многих сферах.

В июле того же года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил он.

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