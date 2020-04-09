Белоруссия объяснила просьбу о помощи к Евросоюзу

Белоруссия попросила помощи у Евросоюза для смягчения последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, передает Tut.by.

Власти Белорусии обратились к ЕС с просьбой предоставить помощь для финансирования срочных закупок медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты, а также в целях минимизации негативных экономических последствий мирового экономического кризиса.

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В МИД напомнили, что Евросоюз принял решение о выделении целевой финансовой помощи странам «Восточного партнерства», куда входит и Белоруссия. «Поэтому логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах», — объяснил Глаз, добавив, что сейчас обсуждаются различные формы и объемы содействия.

8 апреля стало известно, что вопрос о предоставлении помощи Белоруссии рассматривался в Совете ЕС. «Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 миллионов евро», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Еврокомиссия решила выделить для стран «Восточного партнерства» 840 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. В список мер, на которые будут выделены деньги, вошли поставки для медицинских учреждений. Банки Евросоюза при этом помогут бизнесу кредитами.

«Восточное партнерство» — это программа Европейского союза, которая была запущена в 2009 году. Она направлена на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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