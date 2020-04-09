Белоруссии предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в Белоруссии ориентировочно придется на конец апреля — начало мая, предсказал министр здравоохранения Владимир Караник, передает «Sputnik Белоруссия».

Министр прогнозирует, что в республике еще будут зафиксированы завозные случаи коронавируса. «Они были и будут. За вчера были выявлены завозные случаи из Нью-Дели, Лондона и России», — добавил чиновник.

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Ранее 9 апреля правительство Белоруссии приняло правила самоизоляции для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также для контактов первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.

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