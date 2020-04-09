Белоруссии предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в Белоруссии ориентировочно придется на конец апреля — начало мая, предсказал министр здравоохранения Владимир Караник, передает «Sputnik Белоруссия».
Министр прогнозирует, что в республике еще будут зафиксированы завозные случаи коронавируса. «Они были и будут. За вчера были выявлены завозные случаи из Нью-Дели, Лондона и России», — добавил чиновник.
Ранее 9 апреля правительство Белоруссии приняло правила самоизоляции для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также для контактов первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения