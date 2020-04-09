В Белоруссии установили правила самоизоляции из-за коронавируса

Правительство Белоруссии установило правила самоизоляции во время пандемии коронавируса. Постановление опубликовано и вступило в силу, сообщает БЕЛТА.
В самоизоляции должны находиться граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Контакты первого уровня — 14 дней с момента последнего общения с заболевшим, второго уровня — пока есть симптомы заболевания (кашель, одышка, температура, боль в горле).
Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания, исключение — поход в магазин за продуктами, в аптеку и вынос мусора. Выйдя из дома, они должны надевать маску и не общаться с людьми. Всем находящимся в самоизоляции выдается больничный. При нарушении требований к изоляции пособие по временной нетрудоспособности сокращается на 50 процентов.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 1066 случаев заражения коронавирусом. Скончались 13 пациентов, выздоровели 77. Ранее в Минске в целях предотвращения распространения вируса запретили банкеты в кафе и ресторанах, закрыли читальные залы и выставки, рекомендовали вузам перейти на дистанционное обучение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения