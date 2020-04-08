В Минске запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса

Власти Минска утвердили план дополнительных мероприятий против коронавирусной и других инфекций, сообщает Tut.by.
Принятые меры носят обязательный характер. На предприятиях и организациях отменяются командировки, совещания должны проводиться в форме аудио- и видеоконференций, сотрудников с признаками простудных заболеваний нельзя допускать к работе.
Отменяются выставки и ярмарки, в библиотеках закрываются читальные залы. В ресторанах, кафе и столовых расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра. Все заказные мероприятия — свадьбы, поминки, корпоративы, банкеты — запрещены.
Родители смогут сами решать, отправлять ли детей в детские сады и школы. Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, а в выходные студенты должны находиться в квартирах или общежитиях. Сотрудники магазинов должны быть в масках, салоны красоты смогут работать только по записи.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировали более 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз лабораторно подтвердился еще у 205 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения